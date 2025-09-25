Polizeipräsidium Konstanz

Hüfingen, K 5753

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall gebaut und Auto stehen lassen (20.09.2025)

Hüfingen - K 5753 (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter nach einem Unfall sein beschädigtes Auto auf der Straße stehen lassen und ist verschwunden. In einer Linkskurve auf der Kreisstraße 5753 zwischen dem Ortseingang Hüfingen und der Zufahrt zum Riedsee verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen die Leitplanke. Das unfallbeschädigte Auto kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Statt den Unfall zu melden, oder den Wagen zu beseitigen verließ der Unbekannte zu Fuß die Unfallstelle. Die Polizei in Donaueschingen bittet um Hinweise zu dem Fahrer, oder dem Unfallhergang, die unter der Nummer 0771 / 837830 gemeldet werden können.

