Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, B 31

Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße gedrängelt (24.09.2025)

Bräunlingen - B 31 (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch nach einem Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 31 zwischen Döggingen und Hüfingen gekommen. Gegen 5:15 Uhr war ein 51-Jähriger auf dem zweispurigen Teil der B 31 in Richtung Hüfingen unterwegs. Ein dunkles Auto überholte ihn und scherte so knapp vor ihm ein, dass der VW-Fahrer nach rechts ausweichen musste. Dadurch stieß er mit der Leitplanke zusammen. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Fahrer des dunklen Wangens fuhr weiter. Hinweise zu dem Auto nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell