Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Einbruch in Firmengebäude - Polizei ermittelt (23./24.09.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Flözlinger Straße eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und zur Schlosserei. Das Diebesgut ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Flözlinger Straße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

