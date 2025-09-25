PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) - Einbruch in Firmengebäude - Polizei ermittelt (23./24.09.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Flözlinger Straße eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und zur Schlosserei. Das Diebesgut ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Flözlinger Straße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren