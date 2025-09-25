Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (24.09.2025)

Schramberg (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Schillerstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen.

Zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen lilafarbenen Mercedes der E-Klasse an der Beifahrertür und hinterließ einen Streifschaden. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell