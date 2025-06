Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher scheitern in Bäckereifiliale

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag bis Freitag brachen Unbekannte mit Gewalt in eine Bäckereifiliale in der Erfurter Innenstadt ein. Im Inneren durchsuchten sie einen Schrank nach möglicher Beute, wurden jedoch offenbar nicht fündig und verließen das Geschäft ohne Diebesgut. An den Türen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung wurden eingeleitet. (DS)

