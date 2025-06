Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Auf zwei Transporter hatten es Diebe von Mittwoch bis Donnerstag in Erfurt abgesehen. Die Fahrzeuge waren im Norden der Landeshauptstadt geparkt gewesen. In beiden Fällen öffneten die Täter die Transporter auf unbekannte Weise und stahlen Werkzeug im Gesamtwert von knapp 3.500 Euro. Die Beamten sicherten Spuren der Täter und leiteten Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. Die Polizei empfiehlt, hochwertige Werkzeuge und Maschinen nicht über Nacht im Fahrzeug zurück zu lassen. Um sich wirksam zu schützen, sollte der Transporter zudem möglichst an einem geschützten und schwer zugänglichen Ort abgestellt werden. Zusätzlich ist es sinnvoll, Werkzeuge in fest verankerten, abschließbaren Boxen zu sichern und die Mitarbeiter im Hinblick auf Einbruchs- und Diebstahlprävention zu sensibilisieren. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell