Lkr. Tuttlingen) - Serie von Diebstähle aus Autos: Tatverdächtige nach Fahndung gestellt - möglicher Zusammenhang wird geprüft (25.09.2025)

Hattingen, Nendingen, Emmingen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben Unbekannte in mehreren Straßen im Immendinger Ortsteil Hattingen unverschlossene Autos durchsucht und Wertgegenstände gestohlen.

Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, elektronische Geräte und persönliche Gegenstände. Nach derzeitigem Stand waren mindestens zwei männliche Täter beteiligt, die in der Nacht mit Fahrrädern im Bereich Hattingen unterwegs waren.

Im Zuge der Fahndung und weiterer Ermittlungen konnte in der Nacht auf Donnerstag in Tuttlingen-Nendingen ein 34-jähriger Tatverdächtiger nach kurzer Flucht durch Polizeibeamte gestellt werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut sicher, das auf eine Serie von Diebstählen aus Autos im Bereich des Landkreises Tuttlingen hindeutet.

Bereits am 19.08.2025 berichteten wir über ähnliche Taten in Emmingen-Liptingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6099805. Zwischen dem 06.09. und 21.09. kam es in Emmingen zu weiteren Diebstählen aus unverschlossenen Autos.

Ein Zusammenhang mit den Taten in Hattingen sowie mit weiteren Diebstählen im Bereich Emmingen-Liptingen wird derzeit geprüft. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen und die Fahrzeuge immer sorgfältig zu verschließen. Diese einfachen Maßnahmen erschweren Tätern den schnellen Zugriff und können weitere Taten verhindern.

