Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Verkehrsunfall mit Linienbus und Fußgänger - 72-jährige Mitfahrerin verletzt

Konstanz (ots)

Am Mittwoch, den 24.09.2025, gegen 11:00 Uhr, hat sich in Konstanz ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einem Fußgänger ereignet.

Der Linienbus befuhr die Riedstraße in Richtung Bahnübergang, als ein 49-jähriger Fußgänger ohne Vorwarnung die Fahrbahn betrat und stürzte. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und brachte den Bus zum Stillstand.

Durch die sofort eingeleitete Bremsung des Busfahrers verhinderte er eine Kollision mit dem Fußgänger. Dennoch kam es im Zuge der Bremsung zu einem weiteren Vorfall: Eine 72-jährige Frau, die auf einem Klappsitz im Bus saß, stürzte und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung kam sie in ein Klinikum.

Bei dem 49-jährigen Fußgänger stellten die Rettungskräfte eine Unterzuckerung fest. Nachdem er behandelt wurde, stabilisierte sich sein Zustand wieder.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

