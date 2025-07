Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Zwei Brandeinsätze beschäftigen die Feuerwehr am Vormittag

Dresden (ots)

Brand einer Baumaschine auf der Collmberghalde - schwieriger Einsatz im unwegsamen Gelände

Wann? 31. Juli 2025, 08:09 - 10:30 Uhr

Wo? Heideschanze, Coschütz

Heute Vormittag wurden 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt zu einer brennenden Baumaschine auf die Collmberghalde alarmiert. Die Anfahrt gestaltete sich aufgrund des unbefestigten Geländes schwierig und verzögerte das Eintreffen der Einsatzkräfte. Vor Ort stand eine sogenannte Schaffußwalze in Brand. Der Fahrzeugführer hatte das Arbeitsgerät rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit gebracht - verletzt wurde niemand, ein Rettungsdiensteinsatz war nicht erforderlich. Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf. Zur Verbesserung der Löschwirkung wurde dem Wasser Schaummittel beigemischt. Aufgrund der fehlenden Löschwasserversorgung im Einsatzgebiet wurde zusätzlich ein Tanklöschfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Gompitz nachgefordert. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Baumaschine mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert - es zeigte sich keine weitere Wärmeentwicklung.

Im Verlauf des Einsatzes wurde bekannt, dass sich die Einsatzstelle auf einer ehemaligen Abraumhalde der Wismut befindet. Die vor Ort tätigen Mitarbeitenden trugen Dosimeter - Messgeräte zur Erfassung radioaktiver Strahlendosen. In Abstimmung mit dem Umweltschutzdienst (U-Dienst) der Feuerwehr, dem Bauunternehmen sowie einem hinzugezogenen Strahlenschutzsachverständigen wurde festgestellt, dass vor Ort nur eine sehr geringe Strahlenbelastung besteht. Vorsorglich wurde nach dem Einsatz eine Reinigung (Dekontamination) der persönlichen Schutzausrüstung durchgeführt. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss aller Maßnahmen an das Bauunternehmen übergeben.

Rauchentwicklung in einem Einkaufzentrum

Wann? 31. Juli 2025, 09:55 - 11:30 Uhr

Wo? Peschelstraße, Kaditz

Die Brandmeldeanlage im Elbepark Dresden hatte automatisch ausgelöst, nachdem Rauchmelder eine Rauchentwicklung in einem Lagerraum im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrum unmittelbar gegenüber des IKEA-Marktes detektiert hatten. Dies führte zur automatischen Alarmierung der Feuerwehr Dresden. Bei der Erkundung durch die ersten Einsatzkräfte konnte in zwei Räumen eine leichte Rauchentwicklung sowie ein beißender Geruch festgestellt werden. Der betroffene Bereich blieb jedoch auf diese Räume begrenzt und wurde evakuiert. Die Lüftungsanlage wurde vorsorglich abgeschaltet, parallel leitete die Feuerwehr eine natürliche Belüftung des Bereichs ein. In der Folge nahmen sowohl Rauchentwicklung als auch Geruchsbelastung deutlich ab. Gemeinsam mit Technikern des Hauses wurde nach der Ursache gesucht. Nach aktuellem Stand ist von einem technischen Defekt innerhalb einer Anlage auszugehen. Eine konkrete Gefahrenlage konnte durch die Feuerwehr nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Haustechnik übergeben, welche die Ursachensuche fortführt. Der Verkaufsbetrieb im Elbepark war zu keiner Zeit beeinträchtigt. Im Einsatz befanden sich insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Albertstadt, der B-Dienst sowie der Umweltschutzdienst der Feuerwehr Dresden.

