FW Dresden: Rauchwarnmelder schlägt Alarm - Wohnung verraucht

Dresden (ots)

Wann? 19.07.2019:43 - 20:30 Uhr

Wo? Hubertusstraße, Pieschen

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden durch aufmerksame Anwohner alarmiert, weil aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Rauchwarnmelder zu hören war. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Wohnung. Dank eines bei Nachbarn hinterlegten Wohnungsschlüssels konnten die Einsatzkräfte die Wohnung gewaltfrei betreten. Die Räume waren bereits stark verraucht. In einem Zimmer entdeckten die Kräfte die Ursache: Ein Papierkalender auf dem Fensterbrett stand in Flammen, auch eine nahe stehende Zimmerpflanze war bereits vom Brand betroffen. Erste Ermittlungen der Brandursachenermittler ergaben, dass vermutlich ein auf dem Fensterbrett stehender Spiegel das Licht der untergehenden Sonne gebündelt und auf den Kalender gelenkt hatte - dieser fing dadurch Feuer. Die Einsatzkräfte konnten den Kleinbrand rasch löschen. Anschließend wurde der Brandrauch mit einem Elektrolüfter aus der Wohnung entfernt. Der Umweltdienst der Feuerwehr führte Schadstoffmessungen durch - diese blieben jedoch ohne Befund. Verletzt wurde niemand. Durch das schnelle Handeln der Nachbarn und das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Feuerwehr Dresden weist in diesem Zusammenhang auf wichtige Vorsichtsmaßnahmen hin. Insbesondere besonders vor Urlaubsreisen sind das unter anderem:

- Spiegel und Glasgegenstände nie offen auf Fensterbänken oder in direktem Sonnenlicht liegen lassen - sie können Sonnenstrahlen bündeln und Brände auslösen. - Elektrische Geräte ausschalten: Ziehen Sie vor der Abreise Stecker von Fernsehern, Ladegeräten, Wasserkochern, Kaffeemaschinen etc. - Lichtquellen und Zeitschaltuhren prüfen: Auch Lampen können durch technische Defekte zur Gefahrenquelle werden. - Batterien prüfen: Achten Sie auf die Funktionstüchtigkeit Ihrer Rauchwarnmelder - besonders vor längerer Abwesenheit. - Brennbare Materialien entfernen: Zeitungen, Papierstapel oder Dekoartikel nicht in Fensternähe oder auf Heizquellen ablegen. - Ofen und Herd vollständig ausschalten - und prüfen, ob keine Hitzequellen versehentlich aktiv geblieben sind. - Mülleimer leeren, insbesondere mit brennbarem Inhalt (z.B. Kosmetiktücher, Papier, Zigarettenreste). - Wohnungsschlüssel bei Nachbarn oder Vertrauenspersonen hinterlegen, um im Notfall schnellen Zugang zu ermöglichen. - Fenster und Türen schließen, um eine Brandausbreitung oder das Eindringen von Regen/Wind zu verhindern.

Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko eines Wohnungsbrandes deutlich reduzieren - besonders in Zeiten längerer Abwesenheit.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell