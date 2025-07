Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand in der 15.Etage eines Wohnhochhauses

Dresden (ots)

Wann? 23. Juli 2025 seit 16:49 Uhr

Wo? Albert-Wolf-Platz, Prohlis

Am späten Nachmittag kam es in einem 17-geschossigen Wohnhochhaus zu einem Brand, dessen Ursache derzeit noch ermittelt wird. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang schwarzer Rauch aus einer Wohnung in der 15. Etage. Unverzüglich begaben sich mehrere Trupps in das Gebäude, um den Brand zu bekämpfen.

Der Hausflur war vollständig verraucht, sodass die Sicht der Einsatzkräfte stark eingeschränkt war. Sie verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung und begannen mit der Brandbekämpfung. Dabei zog sich ein Feuerwehrmann Brandverletzungen zu. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die Wohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Einsatzkräfte löschten den Brand erfolgreich mit einem Strahlrohr. Glücklicherweise wurden keine Personen in der Wohnung angetroffen. Ein Nachbar klagte über Atemwegsreizungen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Derzeit werden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Zudem nehmen die Einsatzkräfte das Löschwasser auf, um Wasserschäden zu minimieren. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und unterstützt die Einsatzleitung.

Im Einsatz sind rund 50 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen und Altstadt, der Rettungswache Leuben, der U- und der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Lockwitz und Niedersedlitz. Der Albert-Wolf-Platz ist für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

