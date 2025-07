Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Koordinierter Feuerwehreinsatz nach Weichenfehler - Straßenbahn erfolgreich eingegleist

Dresden (ots)

Wann? 24. Juli 2025, 23:19 - 01:48 Uhr

Wo? Sophienstraße, Altstadt

In der vergangenen Nacht kam es am Postplatz zu einer Entgleisung einer Straßenbahn infolge eines Weichenfehlers. Die Feuerwehr Dresden wurde zur technischen Hilfeleistung alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei der Einfahrt in den Gleisbereich durch einen technischen Fehler an der Weiche die Drehgestelle der Bahn unterschiedlich geleitet: Während die vorderen Drehgestelle dem geraden Verlauf folgten, wurden die hinteren Drehgestelle auf ein abbiegendes Gleis geführt. Infolge dieses Richtungswechsels wurden zwei Drehgestelle aus dem Gleisbett gedrückt und entgleisten. Vor Ort erfolgte zunächst die Absprache mit dem bereits anwesenden Dispatcher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sowie dem Fahrer der Straßenbahn zur Klärung des Unfallhergangs. Nach dem Eintreffen des Fachberaters der DVB wurde das weitere Vorgehen gemeinsam koordiniert.

Im Rahmen der technischen Hilfeleistung setzte die Feuerwehr die Straßenbahn außer Betrieb. Im Anschluss kam die Kranwinde des Rüstwagen-Kran zum Einsatz. Zunächst wurde die Winde an der Heckkupplung angebracht und das Fahrzeug vorsichtig zurückgezogen. Dabei sprang das vierte Drehgestell selbstständig wieder ins Gleis. Im Anschluss erfolgte ein Umbau der Zugvorrichtung an die Front der Bahn. Mit Hilfe von Eingleisplatten wurde das dritte Drehgestell manuell in Richtung Gleis geführt und erfolgreich eingegleist.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Dispatcher der DVB übergeben. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Straßenbahnverkehr am Postplatz war während des Einsatzes beeinträchtigt. Im Einsatz waren 24 Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Wachen Albertstadt und Striesen.

