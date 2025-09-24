PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall beim Wendevorgang (23.09.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Tuttlinger Straße ereignet hat.

Eine 56-jährige Audi-Fahrerin war auf der Tuttlinger Straße in Richtung Meßkircher Straße unterwegs und wollte auf an der Bushaltestelle auf Höhe Hausnummer 8 wenden. Hierzu betätigte sie den linken Fahrtrichtungsanzeiger, fuhr auf die Bushaltestelle zu ihrer rechten Seite, um für den Wendevorgang auszuholen. Eine nachfolgende 32-jährige Lenkerin eines VW-Golf wollte an dem Audi vorbeifahren. Bei der anschließenden Kollision wird niemand verletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich Abschleppunternehmen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:05

    POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz am Krankenhaus (23.09.2025)

    Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Am Dienstag hat sich auf dem Parkplatz am Krankenhaus in der Virchowstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dort geparkten VW Golf. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:04

    POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreuzungsbereich (23.09.2025)

    Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots) - Am Dienstagabend ist es im Kreuzungsbereich Rielasinger Straße / Schneckenweg zu einem Unfall gekommen. Gegen 18.45 Uhr fuhr eine 47-Jährige mit einem Ford Focus auf der Rielasinger Straße. An der Kreuzung zum Schneckenweg kollidierte sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Zafira eines 32-jährigen Mannes. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:15

    POL-KN: (Tuttlingen) - Renault prallt auf stehenden Tesla - 24-Jährige verletzt (23.09.2025)

    Tuttlingen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es auf der Stuttgarter Straße kurz vor der Einmündung zur Mohlstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 16:00 Uhr bemerkte eine 24-jährige Renault-Fahrerin einen verkehrsbedingt haltenden Tesla zu spät und fuhr ungebremst auf. Durch den Aufprall erlitt die junge Frau leichte Verletzungen und kam nach einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren