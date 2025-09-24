Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall beim Wendevorgang (23.09.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Tuttlinger Straße ereignet hat.

Eine 56-jährige Audi-Fahrerin war auf der Tuttlinger Straße in Richtung Meßkircher Straße unterwegs und wollte auf an der Bushaltestelle auf Höhe Hausnummer 8 wenden. Hierzu betätigte sie den linken Fahrtrichtungsanzeiger, fuhr auf die Bushaltestelle zu ihrer rechten Seite, um für den Wendevorgang auszuholen. Eine nachfolgende 32-jährige Lenkerin eines VW-Golf wollte an dem Audi vorbeifahren. Bei der anschließenden Kollision wird niemand verletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich Abschleppunternehmen.

