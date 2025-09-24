Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Renault prallt auf stehenden Tesla - 24-Jährige verletzt (23.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Stuttgarter Straße kurz vor der Einmündung zur Mohlstraße zu einem Auffahrunfall gekommen.

Gegen 16:00 Uhr bemerkte eine 24-jährige Renault-Fahrerin einen verkehrsbedingt haltenden Tesla zu spät und fuhr ungebremst auf. Durch den Aufprall erlitt die junge Frau leichte Verletzungen und kam nach einer Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer des Tesla blieb unverletzt.

Am Renault entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, am Tesla von etwa 10.000 Euro. Der Wagen der 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

