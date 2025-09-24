POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Hausfassade beschädigt - Zeugenaufruf (22.09.2025 - 23.09.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Beim Be- oder Entladen hat im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, ein Unbekannter eine Hausfassade beschädigt. An der Straße "Steinkirchring" beschädigte der Gesuchte mit einem Gegenstand die Fassade einer dort ansässigen Firma im Wert von etwa 5.000 Euro und verschwand dann einfach, ohne den Schaden zu melden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000.
