POL-KN: (Rottweil) - Busfahrer am Busbahnhof von zwei Männern angegriffen - Polizei sucht weitere Zeugen (23.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagvormittag ist am Busbahnhof in der Bahnhofstraße ein Busfahrer von zwei Männern gemeinschaftlich angegriffen und verletzt worden.

Gegen 11:30 Uhr hielt der Mann seinen Linienbus am Busbahnhof an und ließ zwei Männer zusteigen, die zuvor den Bus verpassten. Unvermittelt schlugen beide mehrfach auf den Fahrer ein. Ein bislang unbekannter Passant griff ein und versuchte, die Angreifer vom Busfahrer wegzuziehen. Der Busfahrer erlitt Verletzungen und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen, zwei 21 und 24 Jahre alte Männer, kurze Zeit später in der Straße "In der Au" angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, insbesondere den Passanten, der eingriff. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 entgegen.

