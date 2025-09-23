Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzte nach Unfall im Kreisverkehr (22.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Straße "Hindeburgring" und der Dürrheimer Straße ist es am Montag zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Gegen 10:30 Uhr übersah eine 55-jährige VW-Fahrerin einen 54-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Kreisverkehr stießen die Beiden zusammen, der Zweiradfahrer stürzte auf die Motorhaube des VW und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

