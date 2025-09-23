POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzte nach Unfall im Kreisverkehr (22.09.2025)
Donaueschingen (ots)
Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Straße "Hindeburgring" und der Dürrheimer Straße ist es am Montag zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Gegen 10:30 Uhr übersah eine 55-jährige VW-Fahrerin einen 54-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Kreisverkehr stießen die Beiden zusammen, der Zweiradfahrer stürzte auf die Motorhaube des VW und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell