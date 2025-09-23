Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - 21-Jährige verursacht Unfall ohne Führerschein - Halter ebenfalls angezeigt (22.09.2025)

Deißlingen (ots)

Am Montagmorgen hat eine 21-Jährige ohne Führerschein auf der Bundesstraße 27 bei Deißlingen einen Verkehrsunfall verursacht.

Gegen 08:15 Uhr war die junge Frau mit einem Mercedes-Benz der C-Klasse in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen unterwegs, als sie beim Wechsel des Fahrstreifens auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto prallte zweimal gegen die rechte Schutzplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Frau blieb unverletzt, am Mercedes entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Auch an mehreren Schutzplanken entstanden entsprechende Beschädigungen.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auch der 27-jährige Halter wird angezeigt, da er das Fahren zuließ und zudem versuchte die Fahrereigenschaft zu verschleiern.

