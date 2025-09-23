Polizeipräsidium Konstanz

Gailingen

Lkr. KN) - Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs - Polizei sucht Zeugen

Gailingen / Lkr. KN

Am Sonntagmittag (21.09.25) ist es in Gailingen am Rheinuferpark (Höhe Strandweg 8) zum Diebstahl von zwei Pedelecs gekommen. Im Zeitraum von 11:00 bis 13:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei hochwertige Pedelecs, die an einem Fahrradständer gesichert waren.

Die Räder waren mit zwei separaten Schlössern miteinander verbunden und zusätzlich am Fahrradständer befestigt. Dennoch gelang es der Täterschaft beide Pedelecs zu entwenden.

Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um:

- ein schwarz/grünes Mountainbike-Pedelec der Marke Feldmeier im Wert von rund 3.499 Euro,

- sowie ein blaues Mountainbike-Pedelec der Marke Bulls im Wert von etwa 2.550 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Pedelecs geben können, sich beim Polizeirevier Singen unter 07731 888-0 zu melden.

