POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - 52-Jähriger durch Messerstich schwerverletzt (20.09.2025)

Eine Streitigkeit zwischen zwei alkoholisierten Männern gipfelte am Samstag, gegen 21 Uhr, in einem Messerstich. Im Bereich des "Vorderen Sees" an der Spittelstraße gerieten ein 46-Jähriger und ein 52-Jähriger in Streit. Mehrere Zeugen beobachteten, wie der Jüngere dann ein Messer zog und in den Unterleib seines Gegenübers stach. Im Anschluss verließ er den Tatort, kehrte jedoch wenig später zurück, wo ihn die eingetroffene Polizei widerstandslos festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz führte man ihn am Sonntag einem Haftrichter vor, der den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einliefern ließ. Der 52-Jährige musste indes im Krankenhaus notoperiert werden. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 6010, mitzuteilen.

