Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto rollt Hang hinunter und beschädigt Zaun (20.09.2025

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Am Samstagmittag ist es in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem selbständig rollenden Auto gekommen.

Gegen 12.15 Uhr war ein geparkter Opel, der am Straßenrand geparkt war, ins Rollen geraten und kollidierte schließlich mit einem metallischen Gartenzaun. Der Sachschaden am Zaun wird auf rund 2.000 Euro beziffert, der Sachschaden am Fahrzeug dürfte über 4.000 Euro liegen. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell