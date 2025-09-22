PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto rollt Hang hinunter und beschädigt Zaun (20.09.2025

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Am Samstagmittag ist es in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem selbständig rollenden Auto gekommen.

Gegen 12.15 Uhr war ein geparkter Opel, der am Straßenrand geparkt war, ins Rollen geraten und kollidierte schließlich mit einem metallischen Gartenzaun. Der Sachschaden am Zaun wird auf rund 2.000 Euro beziffert, der Sachschaden am Fahrzeug dürfte über 4.000 Euro liegen. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:15

    POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße / Fürstenbergstraße (20.09.2025)

    Konstanz (ots) - Leicht verletzt worden ist ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße / Fürstenbergstraße Samstagnacht. Eine 43-jährige KIA-Fahrerin war auf der Elberfeldstraße unterwegs und übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer. Durch die Kollision wurde der 20-Jährige leicht verletzt und kam ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:14

    POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit Folgen (20.09.2025)

    Konstanz (ots) - Ein Fehler beim Überholen hat am Samstagnachmittag in Dettingen auf der Allensbacher Straße zu einem Unfall geführt. Eine 23-jährige Fiat-Fahrerin musste verkehrsbedingt hinter einem geparkten Auto warten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Als sie anschließend ausscherte, überholte ein Motorradfahrer sie links und verlor nach bisherigem Sachstand aufgrund der Enge der Fahrbahn die Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren