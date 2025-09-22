PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (20.09.2025)

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Bergstraße (Kreisstraße 6174) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist.

Gegen 13.30 Uhr war ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Bergstraße in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er kurz vor Ortseingang in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW T-Cross einer 61-jährigen Fahrerin. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige, woraufhin ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Um das nicht mehr fahrbereite Krad kümmerte sich der 17-Jährige in Eigenregie.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:15

    POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße / Fürstenbergstraße (20.09.2025)

    Konstanz (ots) - Leicht verletzt worden ist ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße / Fürstenbergstraße Samstagnacht. Eine 43-jährige KIA-Fahrerin war auf der Elberfeldstraße unterwegs und übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer. Durch die Kollision wurde der 20-Jährige leicht verletzt und kam ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:14

    POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit Folgen (20.09.2025)

    Konstanz (ots) - Ein Fehler beim Überholen hat am Samstagnachmittag in Dettingen auf der Allensbacher Straße zu einem Unfall geführt. Eine 23-jährige Fiat-Fahrerin musste verkehrsbedingt hinter einem geparkten Auto warten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Als sie anschließend ausscherte, überholte ein Motorradfahrer sie links und verlor nach bisherigem Sachstand aufgrund der Enge der Fahrbahn die Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren