Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (20.09.2025)

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Bergstraße (Kreisstraße 6174) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist.

Gegen 13.30 Uhr war ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Bergstraße in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er kurz vor Ortseingang in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW T-Cross einer 61-jährigen Fahrerin. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige, woraufhin ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Um das nicht mehr fahrbereite Krad kümmerte sich der 17-Jährige in Eigenregie.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell