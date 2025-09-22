Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, K 5740

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei Überholmanöver (19.09.2025)

Bräunlingen - K 5740 (ots)

Durch ein Überholmanöver hat sich am Freitag, um 16 Uhr, auf der Kreisstraße 5740 zwischen Bräunlingen und Waldhausen ein Motorradfahrer leichtverletzt. Während des Überholens eines Traktors übersah er einen entgegenkommenden Audi eines 21-Jährigen. Der 27-jährige BMW-Fahrer konnte nach dem Überholen des Traktors noch auf seine Fahrspur zurückkehren, streifte aber dennoch mit seiner linken Seite den Audi im Gegenverkehr. Dadurch zog er sich Verletzungen im linken Bein zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell