Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Vorfällen auf Schützenfesten: Laboruntersuchungen zeigen negative Ergebnisse - #polsiwi

Bad Berleburg / Erndtebrück (ots)

In den vergangenen Wochen hat die Polizei nach diversen Schützenfesten in mehreren Fällen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nun sind die Laborergebnisse von vier betroffenen Personen eingetroffen. Dabei handelt es sich um Besucherinnen und Besucher der Schützenfeste aus Bad Berleburg und Erndtebrück.

Diese Tests verliefen negativ. Auch die Substanz, die in einem Krankenhaus-Vortest zunächst positiv angezeigt wurde, konnte in den entsprechenden Proben nicht nachgewiesen werden. Die Tests von zwei weiteren Geschädigten werden derzeit noch ausgewertet.

Warum die Vortests im Krankenhaus anfangs positive Ergebnisse geliefert haben, ist bislang unklar.

