Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit geklauten Kennzeichen, nicht zugelassenem Pkw und ohne Führerschein unterwegs - Polizei kontrolliert 19-Jährigen Audi-Fahrer #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (04.08.2025) hatten Siegener Polizisten den richtigen Riecher, als sie sich dazu entschieden, einen Audi zu kontrollieren. Aufgefallen war den Beamten das Fahrzeug gegen 01:00 Uhr im Bereich Bismarckstraße/ Poststraße in Weidenau. Letztendlich fand die Kontrolle schließlich in der Unteren Rolandstraße statt, da der Fahrzeugführer vorher trotz "Stopp Polizei" und eingeschaltetem Blaulicht nicht anhielt. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, scheinbar aus gutem Grund. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen, die an dem Audi angebracht waren, gestohlen waren. Der Audi war somit nicht zugelassen und ohne Versicherungsschutz unterwegs. Außerdem besitzt der 19-Jährige gar keinen Führerschein und in einer mitgeführten Tasche fanden Polizisten zudem eine Schreckschusswaffe. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Beamten stellten das Fahrzeug, den Fahrzeugschlüssel, die Kennzeichen und die Schreckschusspistole sicher. Die zuständigen Kommissariate haben die weitere Bearbeitung übernommen.

