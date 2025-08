POL-SI: L 531 über mehrere Stunden gesperrt: 82-Jährige bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Freitagabend (01.08.2025) ist es zu einem Angriff eines 42-jährigen Autofahrers gegenüber zwei Polizeibeamten gekommen. Die Beamten wollten den Mann gegen 23:05 Uhr in der Liegnitzer Straße in Siegen kontrollieren. Statt den Anweisungen der Polizisten zu folgen, griff der Mann die Beamten unvermittelt an. Die 35-jährige Polizisten und der ...

mehr