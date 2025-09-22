Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (21.09.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Sonntag ist es im Zeitraum von, 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Klinikstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zuge eines Parkvorgangs stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen parkenden weißen Toyota. Die Beschädigung in Höhe von 4.000 Euro meldete der Verursacher nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Villingen nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise zum Fahrer, oder dem Auto entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell