Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit Folgen (20.09.2025)

Konstanz (ots)

Ein Fehler beim Überholen hat am Samstagnachmittag in Dettingen auf der Allensbacher Straße zu einem Unfall geführt. Eine 23-jährige Fiat-Fahrerin musste verkehrsbedingt hinter einem geparkten Auto warten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Als sie anschließend ausscherte, überholte ein Motorradfahrer sie links und verlor nach bisherigem Sachstand aufgrund der Enge der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad. Er kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Fiat und stürzte infolgedessen. Nachdem die Beteiligten die Personalien austauschten, erfuhr der Kradfahrer, dass die Polizei informiert worden war. Daraufhin entfernte er sich von der Unfallstelle. An seiner Wohnanschrift konnte der 61-jährige Motorradfahrer angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Der 61-Jähriger muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell