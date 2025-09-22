PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße
Fürstenbergstraße (20.09.2025)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt worden ist ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße / Fürstenbergstraße Samstagnacht. Eine 43-jährige KIA-Fahrerin war auf der Elberfeldstraße unterwegs und übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer. Durch die Kollision wurde der 20-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weder am Auto noch am E-Scooter entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

