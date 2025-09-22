PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Aquaplaningunfall auf der B 33 (21.09.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntag hat sich auf der Bundesstraße 33 ein Aquaplaningunfall ereignet. Gegen 20.30 Uhr kam ein 26-jähriger Fahrer eines Audi infolge den Witterungs- und Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hierbei verletzte sich der Fahrer, als auch zwei der drei Insassen leicht. Ein Rettungsdienst versorgte die Leichtverletzten. Um den Audi, an dem ein Totalschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Für die Unfallaufnahme und den Abschleppvorgang musste die Bundesstraße an der Unfallörtlichkeit kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

