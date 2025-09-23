Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. KN) - Verkehrsunfallflucht in Radolfzell - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Radolfzell / Lkr. KN (ots)

Am Montag (22.09.25) hat sich an der Kreuzung Uhlandstraße / Konstanzer Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Eine 48-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 14 Uhr die Uhlandstraße und musste verkehrsbedingt auf Höhe eines am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung geparkten Fahrzeugs anhalten.

In diesem Moment setzte der Fahrer des geparkten Autos rückwärts aus der Parklücke und streifte dabei den hinteren rechten Kotflügel des stehenden Pkw der Geschädigten. Obwohl durch die Kollision ein deutlich hörbares Geräusch entstand, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am Fahrzeug der 47-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Radolfzell hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter 07732/95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz