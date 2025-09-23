Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. KN) - Frontalzusammenstoß auf der B34 - hoher Sachschaden, keine Verletzten

Singen / Lkr. KN (ots)

Am Montag (22.09.25) ist es im Bereich der Bundesstraße 34, Einmündung zur B33 in Fahrtrichtung Kreuz Hegau, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen.

Eine 22-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 06:50 Uhr die B34, als sie beim Einbiegen in den Einmündungsbereich eine entgegenkommende 40-jährige Fahrerin eines SEAT übersah. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Autos die Airbags aus.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell