Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Unbekannte stehlen Solarpanel von Baustelle (20.-22.09.2025)

Deißlingen (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben Unbekannte ein Solarpanel von einer Baustelle in der Ladeshalde entwendet.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände der Solarparkbaustelle und entfernten sechs Solarpanels von einem dort gelagerten Stapel. Fünf davon konnten später am Rand eines Feldwegs in der Nähe aufgefunden werden, ein Panel fehlt jedoch weiterhin.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell