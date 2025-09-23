Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer gefährdet Gegenverkehr (23.09.2025)

Blumberg - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 ist es auf Höhe der Ortschaft Riedböhringen zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Motorradfahrers gekommen. Gegen 10:45 Uhr überholte der Unbekannte - in Richtung Blumberg fahrend - ein orange/graues Auto. Hierfür wechselte er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 24-jährige VW-Fahrerin entgegen. Um einen Unfall mit dem überholenden Motorrad zu vermeiden lenkte sie nach rechts gegen die Leitplanke und beschädigte dabei ihren Wagen. Der Fahrer des schwarzen Motorrads mit dem Ortkennzeichen "WT" fuhr indes einfach davon. Nach ihm sucht nun der Polizeiposten in Blumberg, der unter der Nummer 07702 / 41066, Hinweise entgegen nimmt. Der Schaden am VW beträgt circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell