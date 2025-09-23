Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Friedrichstraße (22.09.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Schaden in Höhe von 7.000 Euro ist es am Montag im Zeitraum zwischen, 9:30 Uhr und 12:00 Uhr, gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand der Friedrichstraße stehenden grauen Mercedes. Den Schaden meldete der Unfallflüchtige nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500.

