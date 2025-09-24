Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) - Gelber Audi bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtet (23.09.2025)

Dornhan (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Rottweiler Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Gegen 21:50 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer von Dornhan in Richtung Marschalkenzimmern. Dabei kam er zu weit auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden gelben Audi A1. Trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers der 28-jährigen Audi-Fahrerin streifte der Wagen des Unbekannten den Audi auf der Fahrerseite. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden am Audi beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Auto oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell