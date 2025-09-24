PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Feuer löst Großeinsatz aus (24.09.2025)

Blumberg (ots)

In den Morgenstunden des Mittwochs ist, gegen 4 Uhr, in einem Gebäude der Firma "Schwarzwaldhof" an der Waldshuter Straße ein Feuer ausgebrochen. Nach anfänglichem Rauch brannte ein Teil eines Daches und eine damit Verbundene Lüftungsanlage. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings noch an. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

