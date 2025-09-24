Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Feuer löst Großeinsatz aus (24.09.2025)

Blumberg (ots)

In den Morgenstunden des Mittwochs ist, gegen 4 Uhr, in einem Gebäude der Firma "Schwarzwaldhof" an der Waldshuter Straße ein Feuer ausgebrochen. Nach anfänglichem Rauch brannte ein Teil eines Daches und eine damit Verbundene Lüftungsanlage. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings noch an. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell