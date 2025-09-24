Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz am Krankenhaus (23.09.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstag hat sich auf dem Parkplatz am Krankenhaus in der Virchowstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dort geparkten VW Golf. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

