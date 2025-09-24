Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreuzungsbereich (23.09.2025)

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist es im Kreuzungsbereich Rielasinger Straße / Schneckenweg zu einem Unfall gekommen. Gegen 18.45 Uhr fuhr eine 47-Jährige mit einem Ford Focus auf der Rielasinger Straße. An der Kreuzung zum Schneckenweg kollidierte sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Zafira eines 32-jährigen Mannes. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 13.000 Euro.

