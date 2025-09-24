Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen (24.09.2025)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Sachschaden von über 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ramsener Straße / Hauptstraße in Rielasingen entstanden.

Gegen 10.45 Uhr war ein 52-jähriger VW Caddy-Fahrer auf der Hauptstraße aus Richtung Hegaustraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße, von der Ramsener Straße kommend, ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Beide Fahrzeuge waren nach der anschließenden Kollision weiterhin fahrbereit.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0, zu melden.

