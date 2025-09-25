Polizeipräsidium Konstanz

Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil - Vier Unbekannte attackieren Radfahrer auf Brücke - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (23.09.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ist ein 43-jähriger Radfahrer auf der Brücke im Danziger Weg von vier unbekannten Personen angegriffen worden.

Gegen 19:20 Uhr bat der Mann die Gruppe, ihm Platz zu machen. Daraufhin entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die vier Unbekannten den Radfahrer vom Fahrrad zogen und gemeinschaftlich auf ihn einschlugen.

Der Mann zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu.

Zeugen, die Hinweise auf die vier Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz unter Tel. 07454 92746 zu melden.

