Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam genommen (24.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochabend hat die Polizei einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er sich trotz eines Platzverweises aggressiv verhalten hat.

Der Mann geriet zuvor in eine verbale Auseinandersetzung am Nägelesgraben. Da von ihm weitere Störungen zu erwarten waren, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Diesem kam er nicht nach, sondern ging aggressiv auf die Polizisten zu. Die Einsatzkräfte brachten ihn daraufhin unter Kontrolle und verbrachten ihn nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Gewahrsamszelle.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

