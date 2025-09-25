Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam genommen (24.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochabend hat die Polizei einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er sich trotz eines Platzverweises aggressiv verhalten hat.

Der Mann geriet zuvor in eine verbale Auseinandersetzung am Nägelesgraben. Da von ihm weitere Störungen zu erwarten waren, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Diesem kam er nicht nach, sondern ging aggressiv auf die Polizisten zu. Die Einsatzkräfte brachten ihn daraufhin unter Kontrolle und verbrachten ihn nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Gewahrsamszelle.

