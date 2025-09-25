Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Raub am Stadtmuseum (23.09.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr am Stadtmuseum Radolfzell ereignet hat. Ein Jugendlicher war in der Seetorstraße unterwegs, als eine Gruppe von drei Jugendlichen auf ihn zukamen. Sie forderten den Jugendlichen auf Geld herauszugeben und schlugen ihn. Als dieser der Gruppe einen Kleinstbetrag übergab, flüchteten diese in Richtung Bahnhof.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme dreier Tatverdächtiger. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die drei Jugendlichen das Polizeirevier verlassen. Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Zu den drei Jugendlichen liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1. Person: ca. 15-16 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Jogginghose, weißer Kapuzenpulli, dunkle Haare, Haar oben länger und wellig

2. Person: 15-16 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Jacke/Weste, schwarze Jogginghose, dunkle Haare, seitlich kurz, oben länger, braune Basecap

3. Person: 15-16 Jahre, ca. 180 cm groß, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose

Zeugen, die den Vorfall am Stadtmuseum beobachtet haben oder Hinweise zu den drei Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell