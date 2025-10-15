PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bonhöfferstraße
Polizeihubschrauber in der Fahndung nach verdächtigen Personen eingesetzt

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Täter wollten sich am Mittwoch (15.10.) gegen 13.00 Uhr mit der Behauptung einen Zählerstand abzulesen, Zutritt zu einer Wohnung verschaffen. Die Wohnungsinhaberin vermutete einen Betrugsversuch, verwehrte den Zutritt zur Wohnung und informierte umgehend die Polizei über diesen Vorfall. Die beiden Personen flüchteten daraufhin von der Örtlichkeit. Die Polizei fahndete mit mehreren Einsatzkräften nach den Tätern, unter anderem setzte die Polizei einen Hubschrauber ein.

Beschreibung der beiden Personen:

   - beide südländisches Aussehen
   - dunkel bekleidet,
   - ca. 1,65 m groß
   - ca. 35-40 Jahre alt

Während der Fahndung nach den Tatverdächtigen gingen bei der Polizei weitere Hinweise auf ähnliche Betrugsversuche an der Haustür ein. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um mehrere Täter (Tätergruppe) handelt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wenn Sie weitere Hinweise haben oder auch persönlichen Kontakt mit den Tätern hatten, melden Sie sich bitte bei der Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

