POL-COE: Nordkirchen, K8/Geisbeck, Alleinunfall unter Einfluss von Alkohol

Ein 25-jähriger Lüdinghauser geriet am Montag (13.10.) gegen 22.00 Uhr mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch Gegenzulenken, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Auto, so dass sich dieses überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Das Auto wies dementsprechend einen größeren Unfallschaden auf. Der Fahrzeugführer konnte das Auto nach seinem Unfall selbständig verlassen. Ein durch die Polizei vor Ort durchgeführter Alokoholvortest ergab, dass der Verunfallte mit 0,9 Promille unterwegs war. Sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

