POL-UL: (BC) (UL) Munderkingen, Uttenweiler - Einbrecher auf Tour

Am Dienstag standen eine Tankstelle und Waschanlage in Munderkingen sowie ein Wechselgeldautomat in Uttenweiler im Fokus von Einbrechern.

Der erste Einbruch ereignete sich in einer Tankstelle in Munderkingen. Die befindet sich in der Brunnenbergstraße. Dort brach ein Unbekannter zwischen Mitternacht und kurz vor 6 Uhr eine Tür zum Technikraum auf. Die Tür hielt zunächst stand, weshalb der Einbrecher die Verglasung der Tür einschlug. So gelangte er ins Innere und plünderte die Wechselgeldkassette. Darin befanden sich Geld und Waschmarken im Wert von mehreren hundert Euro.

Der weitere Einbruch in Munderkingen fand zwischen 1.25 Uhr und 1.45 Uhr statt. Dabei wurden zwei maskierte Täter auch von einer Überwachungskamera gefilmt, als sie zu Fuß auf das Firmengelände in der Christian-Necker-Straße gelangten. An der dortigen Waschanlage drangen sie in den Technikraum ein. Die Tür hatten die Einbrecher zuvor mit einem Brecheisen und einem Trennschleifer gewaltsam geöffnet. Aus der Wechselgeldkassette entnahmen sie Münzen und Scheine in nicht bekannter Höhe. Auch vor dem Münzautomat der eigentlichen Waschanlage machten die Einbrecher nicht halt. Den brachen sie mit einem Werkzeug auf, Münzgeld fanden sie wohl keines. Anhand der Videoaufzeichnung stellten die Ermittler fest, dass die Einbrecher nach der Tat in einen in Tatortnähe geparkten Pkw stiegen und flüchteten. Ein Täter soll wohl auffallend groß und von schlanker Statur gewesen sein. Die beiden Täter sucht nun die Polizei und bittet um Hinweise unter der Tel. 07391/588-0.

Der dritte Einbruch fand gegen 4 Uhr statt. Unbekannte suchten in Uttenweiler ein Firmengelände in der Ringstraße auf. Dort brachen sie mit einem Stemmeisen den Geldwechselautomaten einer frei zugänglichen Waschanlage auf. Den Dieben fielen Münz- und Scheingeld in bisher unbekannter Höhe in die Hände. Mit ihrer Beute flüchten die Einbrecher wohl in einem Fahrzeug. Der entstandene Schaden ist weitaus höher als das erlangte Bargeld.

In allen Fällen sicherte die Polizei Spuren. Die Polizeidienststellen in Munderkingen und Riedlingen haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen auch, in wie weit die Taten im Zusammenhang stehen.

