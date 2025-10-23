PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

In der Nacht zu Donnerstag nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor eine Schallschutzwand am S-Bahnhof Berlin Hirschgarten besprüht hatten. Einer der beiden hatte ein Messer bei sich.

Gegen 2:30 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei zwei Personen beim Besprühen einer Schallschutzwand im Bereich des S-Bahnhofes Berlin-Hirschgarten fest. Hinzugezogene uniformierte Einsatzkräfte nahmen das Duo kurz darauf vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden 15-jährigen deutschen Staatsangehörigen fanden die Beamtinnen und Beamten neben diversen Sprayerutensilien auch eine Sturmhaube und ein Messer bei einem der Jugendlichen und stellten alles als Beweismittel sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die beiden 15-jährigen Deutschen ein. Einer der beiden muss sich zudem aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte die beiden Jugendlichen an deren Erziehungsberechtigte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

