Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (976) Bewaffneter Raubüberfall auf ein Geschäft in Erlangen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.10.2025) überfiel ein bewaffneter unbekannter Täter ein Textilgeschäft mit einer Lotto-Annahmestelle in Erlangen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:15 Uhr betrat ein maskierter Mann das Geschäft in der Odenwaldallee und richtete eine Schusswaffe auf die Mitarbeiterin (deutsch) hinter der Kasse. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin gab einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe aus der Kasse heraus. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte sowie eine weitere anwesende Kollegin (deutsch) blieben körperlich unverletzt.

Beschreibung des Täters:

männlich, ca. 18 bis 25 Jahre, ca. 170 cm, schlank, Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Eine sofortige Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell