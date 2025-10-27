POL-HS: Mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet
Heinsberg-Grebben (ots)
Bereits letzte Woche Donnerstag (23. Oktober) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr Zutritt in den Keller eines an der Albert-Schweitzer-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses und drangen dort gewaltsam in fünf Kellerabteile ein. Nach ersten Ermittlungen nahmen sie aus einem Abteil zwei Fahrräder mit.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell