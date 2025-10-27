POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet
Erkelenz-Gerderath (ots)
Zwischen dem 24. Oktober (Freitag), 21 Uhr, und dem 25. Oktober (Samstag), 14.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem auf der Meister-Gerhard-Straße abgestellten Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten.
