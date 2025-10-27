PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots)

Zwischen dem 24. Oktober (Freitag), 21 Uhr, und dem 25. Oktober (Samstag), 14.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem auf der Meister-Gerhard-Straße abgestellten Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

